韓国で開かれていたAPEC＝アジア太平洋経済協力の首脳会議が閉幕しました。APEC首脳は首脳宣言を採択し、▼「貿易・投資」については、「アジア太平洋地域の成長・繁栄のため、力強い貿易・投資が不可欠であることと、経済面の協力の重要性を再確認した」としています。また、▼「デジタル・AI」をめぐっては、「すべての人がDXの恩恵を享受することが重要」などとしました。APEC首脳会議は来年、中国で開かれる予定で、2031年には