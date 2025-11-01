元セクシー女優でフリーライターの「たかなし亜妖」がお届けする連載コラム。2016年に「ほかにやることがなかったから」という理由でセクシー女優デビュー。女優生活2年半が経過したところで引退を決意し、現在は同人作品やセクシービデオの脚本など、あらゆる方面で活躍中。◆怪しいビジネスのお誘いも…元セクシー女優という肩書をフル活用すると、SNSなどで必ず非難の声が挙がる。偏見はもちろんのこと「過去の栄光にすがる