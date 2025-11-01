大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年9月29日記事は取材時の状況）＊＊＊秋の行楽シーズン、少し足を伸ばしてお出かけを楽しむ人も多くいるのではないでしょうか。車の量も多くなる時期、ドライブ中にさまざまなハプニングに遭遇する人も少なくありません。以前付き合っていた彼氏との