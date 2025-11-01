青森県出身のタレント王林（27）が1日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）にゲスト出演。現在も標準語が話せないと明かした。東京での仕事が増え始めて5年ほど経つという王林。リスナーから「本当は標準語をしゃべれるのでは？」と疑いのメールが寄せられると、「本当にできないんですよ、私」と説明した。伊達みきおが「王林ちゃんに限っては普段からこうなので。ローソンのコマーシ