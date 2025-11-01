◇国内男子ゴルフ フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025（1日、千葉・成田ヒルズカントリークラブ）選手会が主催する国内男子ゴルフの新規大会・フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025の3日目が行われ、佐藤大平選手が単独首位に立ちました。前半9ホールで4つのバーディーを決めた佐藤選手は、11番でもバーディーを奪うと、続く12番ではグリーン周りからのアプローチでチップインイーグル。そして13番と18番でもバーデ