テレビ朝日・森山みなみアナウンサーの秋らしい衣装ショットが好評だ。１日までにインスタグラムで「今週もスーパーJチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」とあいさつすると、写真複数枚を公開。水色のツイードジャケットを着こなしたコーデや、ブラウンを基調とした秋らしいコーデの衣装ショットになっている。「井澤アナがお休みのため、１週間同期の快アナと一緒にお伝えしました東京は一日雨でしたが