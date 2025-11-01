お笑いコンビ・コットンのきょんさん（37）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子が誕生したことを発表しました。きょんさんは、今年7月にタレントのまつきりなさん（28）と結婚することを発表。同時にまつきさんが第1子を妊娠していて、秋頃に出産予定であることも明かしていました。きょんさんは、自身のインスタグラムで、生まれた子供とまつきさんと一緒に写った写真とともに「子きょん誕生日！！！母子共に健康です！