11月1日、京都競馬場で行われた11R・ファンタジーステークス（G3・2歳オープン・牝・芝1400m）は、C.デムーロ騎乗の1番人気、フェスティバルヒル（牝2・栗東・四位洋文）が勝利した。クビ差の2着に10番人気のショウナンカリス（牝2・美浦・加藤士津八）、3着に3番人気のメイショウハッケイ（牝2・栗東・本田優）が入った。勝ちタイムは1:20.9（良）。2番人気で浜中俊騎乗、ブラックチャリス（牝2・栗東・武幸四郎）は、4着敗退