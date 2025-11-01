ZEROBASEONE（ゼロベースワン）のメンバー、ジャン・ハオが初の演技挑戦を成功裏に終えた。《写真》ジャン・ハオ、大人の色気漂うスーツ姿ジャン・ハオは10月31日に放送を終えたMBC金土ドラマ『月まで行こう』（原題）でウェイリン役を演じた。劇中のウェイリンは、チョ・アラム演じるキム・ジソンの中国人ボーイフレンドとして初登場。王子様のようなビジュアルを持つウェイリンは、「アイドンライク“チャンソリ（小言）”」とジ