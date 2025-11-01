現地時間10月31日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップジュベナイル（G1・ダ1700m）は、J.ヴェラスケス騎乗の断然人気馬テッドノフィー（牡2・T.プレッチャー）が、好位から抜け出して無傷の4連勝を飾った。2着にミスターエーピー（牡2・V.セリン）、3着にブラント（牡2・B.バファート）が入った。勝ちタイムは1:42.25（良）。テッドノフィーは道中好位2番手からの競馬で、テッドノフィー、ブラントの人