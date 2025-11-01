【モデルプレス＝2025/11/01】元AKB48でタレントの西野未姫が10月30日、自身のInstagramを更新。娘がハロウィン仮装をした家族3ショットを公開した。【写真】26歳元AKB「手を抜きました」娘のハロウィン仮装◆西野未姫、ハロウィン家族ショット公開西野は「山本家のハロウィン」とコメントし、夫である極楽とんぼの山本圭壱とオレンジ色のカボチャ衣装でハロウィン仮装した娘との3ショットを公開。「＃今年は何もしませんでした」