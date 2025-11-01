超高級バイクが遂に日本へカワサキは、イタリアのバイクブランド「bimota（ビモータ）」のスーパースポーツモデル「KB998 Rimini」を2025年11月8日に発売します。ビモータとカワサキの頭文字を取った「KB」シリーズに、最新モデルとなるKB998が加わりました。ビモータの最新スーパースポーツ「KB998」【画像】超カッコいい！ これがビモータ「KB998」です（30枚以上）KBシリーズは1978年のKB1から始まり、KB2（1981年）、KB3