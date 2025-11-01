飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は4日目を迎えた。9Rはスタートを決めた佐藤摩弥を2周目で金子大輔（45＝浜松）がパス。しっかりと粘り込んで連勝を飾った。「ヘッド周りを扱ったが、走路に負けている感じ。あまり前に進んでいかない。エンジンだと思う。何か考えたい」。まだ納得いく状態にはほど遠いようだ。とはいえ、2日目に6着と敗れた後、しっかりと連勝で巻き返すあたりはさすが。実力者が尻上がり