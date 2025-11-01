◆ソフトバンク秋季キャンプ（1日、タマスタ筑後）プエルトリコで行われるウインターリーグに参加するソフトバンクの廣荑隆太内野手（24）が、一足早く秋季キャンプを終えた。廣荑は「違う国の人と一緒にやるのは初めてなので楽しみ」と話した。福岡県筑後市のファーム施設で行われている秋季キャンプは1日に第1クールが終了。4日に出国する廣荑は準備などもあるため、この日でチーム練習を終えた。12月16