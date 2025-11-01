サンフレッチェ広島が柏レイソルを破り、頂点に立った。11月１日にルヴァンカップの決勝戦が開催。広島は25分、中野就斗のロングスローを荒木隼人がヘッドで押し込み、先制に成功する。38分には東俊希のFK弾でリードを広げ、45＋２分には中野のロングスローをつなぎ、最後はジャーメイン良が押し込み３点差とする。 後半は柏の反撃を受ける時間帯が増えたなか、81分に細谷真大のゴールで失点。その後も押し込まれたが、