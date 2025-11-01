サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦し、３−１で快勝。３年ぶり２度目の頂点に輝いた。38分に直接フリーキックを決めるなど、勝利に大きく貢献したMF東俊希は試合後のフラッシュインタビューで現在の心境を訊かれると、「嬉しいの一言です」と笑顔を見せた。広島が初優勝を飾った３年前の2022年大会では、スタンドから歓喜の瞬間を見守っていた東。今回はピッチの上で優勝を味