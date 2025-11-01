韓国を訪問している高市首相は1日、APEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議の2日目の会合に出席しました。会議では、AIの普及や少子高齢化による人口動態の変化など、社会・経済状況の変化をうけて、どのように経済成長を実現していくかなどが話し合われました。また、日本が2031年のAPECの議長国を務めることが決まりました。一方、高市首相は首脳会議の後、今年、G7の議長国を務めるカナダのカーニー首相と初の首脳会談を行い