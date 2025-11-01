◇女子ゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディース第2日（2025年11月1日埼玉県武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）7位から出た後藤未有（25＝大東建託）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算11アンダーで単独首位に立ち、ツアー初優勝に王手を掛けた。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が66で回り、10アンダーに伸ばし、7位から1打差2位に浮上した。メルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジ