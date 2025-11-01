フリーアナウンサーの高橋真麻が10月29日に自身のアメブロを更新。元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で女優の実咲凜音とランチへ行ったことを報告した。【映像】高橋真麻と5歳長女のおそろいコーデこの日、高橋は「実咲凜音ちゃんとランチをしました」と報告し、実咲との2ショットを公開。「初めて しかも2人だけで会ったのに話が止まらなくて気が付いたら4時間も経っていて」と会話が弾んだ様子を明かし「久々のご褒美時間でした」