今年４月にソロデビューした元モーニング娘。の譜久村聖（２９）が１日、２０代ラスト写真集「瑠璃藍」と「Ｖｅｒｓｌ，Ａｕｂｅ」（ワニブックス）の発売記念イベントを発表した。誕生日の１０月３０日に発売した２０代ラスト写真集はベトナムで撮影。海岸や青空の下で撮ったショットや、お風呂ポスターも付くなど、一冊では収められないと異例の２冊発売に踏み切った。「雨の中でもめちゃくちゃいいショットが撮れて、一冊一