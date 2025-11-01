身元不明の遺体が見つかった現場付近。「日本郵船氷川丸」の南側に当たる＝１日、山下公園１日午前１０時５分ごろ、横浜市中区山下町の山下公園で、通行人が「海中に人の遺体のようなものが見える」と近くにいた警察官に届け出た。横浜水上署によると、遺体は上半身のみで、公園の岸壁近くにあおむけで浮かんでいた。遺体は性別、年齢不詳で、衣服は身につけていなかったという。署は身元の確認を急ぐとともに、事件の可能性