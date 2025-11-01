巨人は１日、ジャイアンツタウンスタジアムで秋季キャンプ第１クール最終日の練習を行った。この日は土曜日で今キャンプ初の週末。天候も良く朝から子どもたちも含め多くのファンが集まった。小学生までを対象に連日行っている、ロングティー打撃後に外野に転がった白球を選手たちと一緒に拾うイベントにも、多くの子どもたちが参加した。午後２時時点で来場者は２５０４人と発表。平日は１０００人前後だったが、若手主体