歌手で俳優の杉良太郎（８１）が１日、都内で芸能活動６０周年記念の著書「生涯献身」（徳間書店刊）の出版発表記者会見を行った。２０１０年に東京新聞に連載された「この道」に掲載された５０話分の記事に、今年９月の同紙の連載コラム「私の東京物語」の１０話分を追加し、大幅に加筆したもの。お客様を喜ばせること、苦しむ人々に手を差し伸べることなど全てに命懸けで取り組み、「献身」する生きざまの軌跡をつづった。