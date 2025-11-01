◆東京六大学野球秋季リーグ戦第８週第１日▽早大５―３慶大（１日・神宮）東京六大学野球連盟創設１００周年記念イヤー最後の公式戦となる早慶戦が神宮で行われ、巨人からドラフト２位指名された早大・田和廉（たわ・れん）投手が守護神として勝利に貢献した。先発した楽天２位指名の伊藤樹からバトンを受け、５―２の９回から登場。２安打を浴びて１失点したが最後は後続を抑えてセーブをマークした。この日の最速は球場表示で