◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第１日（１日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）公式予選が行われ、ＧＴ３００はＲ＆Ｄスポーツの６１号車・スバルＢＲＺ・Ｒ＆Ｄスポーツ（井口卓人、山内英輝組）が１分４５秒１９２でポールポジションを獲得した。＊＊＊スバルＢＲＺは公式練習に続き、Ｑ１、Ｑ２でもトップタイムをマーク。第５戦以来、今シーズン２度目のポールポジション獲得となった。山内