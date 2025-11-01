◆全国高校サッカー選手権大阪大会▽決勝履正社−興国（１日、ヨドコウ桜スタジアム）大阪大会の決勝は前後半８０分を終えて１―１となり、延長戦に突入した。試合開始から両チームとも強度高く互いに押し合う展開となった。自陣のビルドアップから相手の背後を狙う興国と、高い位置から奪いにいってショートカウンターでゴールに迫る履正社。徐々に中盤での攻防を制した履正社が流れを握った。８分には履正社がカウンターか