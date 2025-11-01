［ケアラーの風景］きょうだい＜４＞障害や病気がある兄弟姉妹を持つ人を「きょうだい」「きょうだい児」という。東京都内に住むＩＴエンジニアの白井俊行さん（４２）は、知的障害がある４０代の兄がいる。幼い頃から兄や両親との関係に苦しみ、家族の縁を切った。境遇同じ人支える交流サイト運営家は不安と恐怖の場６歳の時、兄が高熱を発する病気の後遺症で、知的障害を伴う難治性てんかんの患者となった。たびたび発作で倒