カニを食べるオオウナギ＝2023年、鹿児島県内（写真家の内山りゅう氏提供）鹿児島県・奄美大島に生息するウナギの一種「オオウナギ」が陸に上がって狩りをすることを発見したと、東京大などの研究チームが1日までに発表した。飼育下で頻繁に陸で虫を食べているのを観察したほか、島内の河川上流の多くの野生個体の胃に虫やトカゲを確認した。水陸両方で狩りをすることで、さまざまな環境で生き残ることが可能になったとみている