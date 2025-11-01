脳腫瘍のため２０２３年に２８歳で死去した元プロ野球・阪神の外野手、横田慎太郎さんを描いた映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）の舞台挨拶が１日、都内で開催中の「第３８回東京国際映画祭」で行われた。横田さんを演じた松谷鷹也（３１）らが登壇した。松谷の父・竜二郎さんはドラフト２位で巨人に入団した元投手で、自身も甲子園を目指す球児だった。横田さんの父・真之さんが元ロッテ外野手と境遇が近く、映画化の