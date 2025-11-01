【ルヴァン杯決勝】(国立)柏 1-3(前半0-3)広島<得点者>[柏]細谷真大(81分)[広]荒木隼人(25分)、東俊希(38分)、ジャーメイン良(45分+2)<警告>[広]塩谷司(45分+1)観衆:62,466人主審:御厨貴文副審:梅田智起、森川浩次├圧巻のセットプレー3発!! 広島、柏を下して3年ぶり2度目のルヴァン杯制覇└国立3戦連発でルヴァン杯MVP!! アメリカ遠征での現実に向き合う広島DF荒木隼人、過酷な連戦中も「ハードに追い込んできた」成