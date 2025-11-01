[11.1 ルヴァン杯決勝 柏 1-3 広島 国立]ルヴァンカップは1日、決勝戦を行い、サンフレッチェ広島が柏レイソルを3-1で破って3年ぶり2度目の優勝を果たした。序盤から柏にボールを握られる時間が続いたが、前半25分、MF中野就斗のロングスローをDF荒木隼人が頭で決めて先制に成功すると、同37分にはMF東俊希が鮮やかな直接FK弾。前半終了間際にはまたも中野のロングスローからFWジャーメイン良のゴールで追加点を奪い、前半のセッ