千葉ロッテマリーンズは12月20、21日にホテルスプリングス幕張・スプリングスホールにて開催される「M☆Splash！！2025LastRevue」に先立ち、11月4日正午からマリーンズオンラインストアで「M☆Splash！！2025LastRevue」開催記念グッズの先行受注販売を開始する。球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！」2025シーズンメンバーでの最後のアイテムとなり、Tシャツやフェイスタオル、トートバッグなど計26商品が展開