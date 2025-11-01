◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間11月1日、ロジャース・センター)ブルージェイズはワールドシリーズ第6戦に敗戦。世界一の行方は日本時間2日に行われる最終第7戦にもつれることとなりました。ブルージェイズのシュナイダー監督は「『第7戦』はスポーツ界で最高の言葉」と表現しながら、翌日の最終戦は総力戦になることを強調。先発起用を予定しているマックス・シャーザー投手についても「非常に信