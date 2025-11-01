タレントの藤本美貴（40）が1日、東京・早大で「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025 in 早稲田祭 藤本美貴トークショー」に出席。もしも、夫のお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（49）と大学の同級生だったら「絶対好きになってないと思いますよ！」と語る場面があった。会場からの「ミキティー！」の呼びかけを受け笑顔で登場。大学生らとズボラあるあるや、恋愛観についてトークを展開した。イベント後、