「ルヴァン杯・決勝、広島３−１柏」（１日、国立競技場）柏は前半の３失点が重たくのしかかり、広島に完敗。試合終了の瞬間、１２大会ぶりの優勝を逃したリカルドロドリゲス監督、選手は呆然と立ち尽くした。広島の飛び道具に屈した。ＭＦ中野のロングスローから２失点。ＭＦ東に直接ＦＫを鮮やかに決められた。対照的にパスサッカーを遂行する柏の攻撃陣は不発。塩谷、荒木、佐々木の３バックを中心に、リーグ最少失点を