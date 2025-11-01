24日（金）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のヴィアティン三重は、2025-26シーズンのスローガンが「New Evolution」に決定したことを発表した。 日本語で「新化」（新たな進化）という意味をもつ「New Evolution」。今年は、新監督や新コーチ、新人選手も多く在籍し、フロントスタッフ陣も新たに加わるなど、新しく進化していくチームを表している。 昨シーズンはプレーオフファ