ブルージェイズは３１日（日本時間１１月１日）、本拠地トロントで行われたドジャースとのワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦に１―３で敗れ、対戦成績は３勝３敗のタイになった。世界一をかけた第７戦は翌１日（同２日）、本拠地ロジャーズ・センターで行われる。伝家の宝刀スプリットを生命線とする先発右腕ガウスマンは初回、地元ファンの熱い声援をバックに大谷翔平投手（３１）、スミス、フリーマンを三者連続三振に仕留める