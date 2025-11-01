お笑いコンビ、サンドウィッチマンが1日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）に出演。相次ぐクマ被害について語った。オープニングで伊達みきお（51）は「クマの被害が多いね。ここ毎日あるでしょ。うちの実家の近くでも出てるんだから。あり得ないからね」と驚いた。人身被害が続く秋田県では、鈴木健太知事が自衛隊派遣を要望。富澤たけしが「自衛隊、クマの