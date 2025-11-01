田口淳之介が主演する恋愛ドラマ『欲しがり女子と訳あり男子』（全5話）が、TOKYO MXにて12月22〜24日の3日連続で放送されることが決定。田口が地上波ドラマに出演するのは11年ぶりとなる。【写真】田口淳之介がセクハラの疑いをかけられ人生が一変した主人公に！共演にパク・ユチョン本作は、ある日突然勤務する会社でセクハラの疑いをかけられ人生が一変した主人公が、シェアハウスの管理人の職に左遷されたものの、そのシ