【モデルプレス＝2025/11/01】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】カワラボ、話題のメンバーが圧巻スタイル披露◆立花琴未、ガーリースタイルであざとい表情立花はリボンをあしらった淡いブルーのアウターにミニ丈の