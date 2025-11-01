堺市はこのほど、大阪・関西万博に参加していたポルトガル政府観光局と連携し、同国パビリオンで使用された船舶用ロープやネットを再利用したアート作品が堺市内で制作されることを発表した。作品は、ポルトガル出身の芸術家、ヴァネッサ・バラガン氏が同国パビリオン内で制作を開始したもの。１０月１３日の万博閉幕に伴い、制作の場を堺市内に移し、引き続き制作する運びとなった。この様子は４日から一般公開され、完成後には