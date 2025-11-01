ハロウィンに合わせて、夜を彩る幻想的なナイトイベント「あなぶきアリーナ香川 プロジェクションマッピング2025 Halloween」が10月29日から31日まで3日間行われました。 実行委員会によりますと、ハロウィン当日の31日はあいにくの雨で、来場者数は約1万2000人でした。３日間の来場者数の合計は約5万2000人となりました。 あなぶきアリーナ香川では2025年3月も3日間行われ、約3万3000人が来場しました。