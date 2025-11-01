山本由伸選手ドジャースの入団会見2023年12月 アメリカ・メジャーリーグのワールドシリーズでドジャースの山本由伸投手（備前市出身）がブルージェイズを相手に6回1失点の好投。ドジャースが3-1で勝利し、ワールドシリーズ通算成績を3勝3敗にしました。次の第7戦で王者が決まります。