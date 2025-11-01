韓国で開かれているAPEC＝アジア太平洋経済協力会議で、中国の習近平国家主席は来年の首脳会議を広東省・深センで開催すると表明したうえで、各国と人工知能などの分野で協力を進める考えを示しました。習近平国家主席は、首脳会議での演説で「人工知能＝AIは将来の発展にとってきわめて重要である」と指摘。「全人類の福祉を念頭に置きAIが有益で、安全かつ公平な方向に向かって秩序ある発展を遂げるようにしていかなければならな