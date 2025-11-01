JR山手線が環状運転を開始してからきょうで100年。記念イベントが行われました。【写真を見る】山手線の環状運転が100周年 復刻デザインの特別車両で山手線1周のイベントにファン「わくわくドキドキ」JR東日本の山手線は100年前のきょう、都心を1周する環状運転を開始しました。それを記念し、過去の車両デザインを復刻したラッピング列車が山手線を1周するイベントなどが行われました。参加者「昔の電車好きだから見られて良