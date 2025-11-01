「東京六大学野球、早大５−３慶大」（１日、神宮球場）「１番・中堅」で出場していた慶大・丸田湊斗外野手（２年・慶応）がアクシデントに見舞われた。１−２の八回１死満塁で寺尾が放った飛球を捕球しようと、頭からつっこむような形でフェンスに激突。そのまま倒れ込んだ。グラウンドにはすぐさま担架が運び込まれ、堀井監督が駆け寄った。早大・小宮山監督も中堅付近まで歩み寄り心配そうに見つめた。その後、担架で