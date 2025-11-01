台湾の最大野党・国民党はきょう、党大会を開き鄭麗文新主席が就任しました。台湾の最大野党・国民党の新たな主席に就任したのは、元立法委員の鄭麗文氏です。台湾メディアによりますと、鄭主席はきょう開かれた国民党の党大会で、「かつてない団結力を発揮し民主と自由を守り、経済の奇跡を導く最も重要な政党になる」と宣言しました。また「いまは最も悪い時代」と述べ、「最悪の時代を最良の時代に変えるのが国民党の使命だ」と