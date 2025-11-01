地震の場合は逃げ道を確保して身を守るべし「大切なのは判断力。冷静に正しい行動をするためには“してはいけない”ことの知識を持っていることが命を守ります」【写真】災害時の“NG行動”チェックリストそう語るのは、元大阪市消防局職員で防災アドバイザーのタイチョーさんだ。突然やってくる地震だが、緊急地震速報に驚いて身動きできないでいたり、そのうち収まるだろうと何も行動しないのはリスクがある。「（頭などを）打