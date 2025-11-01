GENERATIONSの数原龍友が、ソロ名義 KAZとして12月よりビルボードライブツアーを開催する。 （関連：BE:FIRST LEO、野球愛がもたらす多くの繋がり川島明、数原龍友……幅広い交友関係においても鍵に） 数原は、2023年よりビルボードライブでのソロ公演を開催している。今回は、自身のバースデーである12月28日の東京公演を皮切りに、2026年1月15日に横浜、19日に大阪にて開催。チケットは、