石川県穴水町出身の元小結・遠藤が現役を引退し、年寄・北陣を襲名しました。敢闘賞1回、殊勲賞1回、そして技能賞は4回と、四つ相撲の魅力を余すところなく見せてくれた名力士が現役生活にピリオドを打ちます。遠藤は、アマチュア時代から大きな期待を集めていた力士でした。大学4年生のとき、自らの強さの秘密について語る姿はのちの活躍を感じさせるものがありました。※2013年の取材をもとにした記事です。かつては元横綱・輪島